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В Киеве сообщили о заминировании еще трех ТРЦ


фото: informator.news
В Киеве неизвестные сообщили о заминировании ТРЦ Гулливер, Украина и Стереоплаза

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Сначала сообщили о заминировании ТРЦ Гулливер.

Впоследствии, аноним прислал письмо на почту ТРЦ Украины, также о заминировании заведения. Проводится эвакуация.

Стереоплазу, что на Лобановского, 119 в Голосеевском районе, тоже заминировали.

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