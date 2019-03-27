В Киеве сообщили о заминировании еще трех ТРЦ
27 марта, 2019, 17:02
В Киеве неизвестные сообщили о заминировании ТРЦ Гулливер, Украина и Стереоплаза
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Сначала сообщили о заминировании ТРЦ Гулливер.
Впоследствии, аноним прислал письмо на почту ТРЦ Украины, также о заминировании заведения. Проводится эвакуация.
Стереоплазу, что на Лобановского, 119 в Голосеевском районе, тоже заминировали.
- Ранее сообщалось, что аноним позвонил в полицию и сообщил о заминировании по адресу Ватутина, 2Т, что в Деснянском районе Киева.
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-