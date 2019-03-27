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В Казахстане упал военный вертолет с 13 людьми на борту, есть погибшие

В Кызылордынской области Казахстана потерпел крушение вертолет Ми-8, принадлежащий министерству обороны страны

Об этом сообщает Nur.kz, ссылаясь МВД по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о катастрофе вертолета Ми-8 поступило в среду, 27 марта в 17:35.

Вертолет при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел.

Причины аварии выясняются.

На борту находились 13 человек. По предварительной информации, есть жертвы, их количество устанавливается.

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