В Казахстане упал военный вертолет с 13 людьми на борту, есть погибшие
27 марта, 2019, 18:04
В Кызылордынской области Казахстана потерпел крушение вертолет Ми-8, принадлежащий министерству обороны страны
Об этом сообщает Nur.kz, ссылаясь МВД по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о катастрофе вертолета Ми-8 поступило в среду, 27 марта в 17:35.
Вертолет при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел.
Причины аварии выясняются.
На борту находились 13 человек. По предварительной информации, есть жертвы, их количество устанавливается.
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