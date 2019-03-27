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В Австрии задержали предполагаемого террориста, который проводил атаки от имени ИГ

В Вене задержали предполагаемого сторонника террористической группировки "Исламское государство"

Об этом сообщает DW .

У правоохранительных органов есть информация, которая с очень большой вероятностью подтверждает вину 42-летнего гражданина Ирака. В отношении мужчины выдан ордер на арест в связи с подозрениями в совершении террористических атак, попытке убийства, нанесение серьезного материального ущерба и членство в террористической группировке.

По данным следствия, 7 октября 2018 года подозреваемый натянул стальной трос над путями вблизи населенного пункта Аллерсберг в Баварии на скоростной железнодорожной трассе Нюрнберг-Мюнхен. В результате столкновения поезда ICE с препятствием никто не пострадал, машинист услышал только подозрительный звук, но продолжил движение поезда, поскольку неисправностей не обнаружил. На вокзале в Мюнхене затем были установлены незначительные повреждения состава.

Позже следователи нашли на путях в Аллерсберге фрагменты деревянных и металлических деталей, а также части стального троса. Кроме того, на месте происшествия были обнаружены записка и граффити на арабском языке с "абстрактными угрозами" и заявлениями о поддержке ИГ.

 

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