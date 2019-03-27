Украинских политзаключенных в РФ уже почти 100, - Полозов

27 марта, 2019, 15:55

Количество украинских политзаключенных в РФ приближается к 100, многие из них - крымские татары

Об этом сообщает адвокат Николай Полозов в Facebook.

Полозов отметил, что в оккупированном Крыму происходят репрессии и зачистки по расовому и национальному признаку.

"Российские власти проводят последовательную политику подавления и угнетения крымских татар с самого начала оккупации, начиная с убийства Решата Аметова в марте 2014 года", - отметил он.

Адвокат отметил, что российские власти преследуют две задачи, фабрикуя уголовные дела против граждан Украины.