Украинских политзаключенных в РФ уже почти 100, - Полозов
27 марта, 2019, 15:55
Количество украинских политзаключенных в РФ приближается к 100, многие из них - крымские татары
Об этом сообщает адвокат Николай Полозов в Facebook.
Полозов отметил, что в оккупированном Крыму происходят репрессии и зачистки по расовому и национальному признаку.
"Российские власти проводят последовательную политику подавления и угнетения крымских татар с самого начала оккупации, начиная с убийства Решата Аметова в марте 2014 года", - отметил он.
Адвокат отметил, что российские власти преследуют две задачи, фабрикуя уголовные дела против граждан Украины.
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