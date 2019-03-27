Украинцы теперь смогут отслеживать информацию о недвижимости. Как это работает
Об этом сообщает OpenDatabot .
Любая сделка с недвижимостью - это повод проверить информацию о владельце и объекте, который вас интересует.
К таким ситуациям относятся:
-
Договор купли-продажи
-
договор мены
-
Дарение
-
наследственный договор
-
Приватизация жилья государственной или коммунальной собственности.
"Пренебрегая возможностью такой проверки, вы рискуете снять в аренду жилье в лица, которое не является его владельцем, или может оказаться, что на эту квартиру имеющим вещные права третьих лиц", - комментирует Ольга Маркевич, юрист Оланс Групп.
Если вы стали владельцем жилья - можно подписаться на объект и получать известие об изменении информации о нем. Это позволит избежать махинаций с недвижимостью, говорится в сообщении.
Для этого можно подписаться на рассылку от бота в удобном мессенджере, ввишы налоговый номер (ИНН) владельца или код компании.
В реестрах есть информация только о тех объектах недвижимости, которые были приобретены или зарегистрированы по желанию владельцев после 1 января 2013 года. Если имущество было зарегистрировано ранее - придется просить бумажные правоустанавливающие документы.
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
Читайте также
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-