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Украинцы теперь смогут отслеживать информацию о недвижимости. Как это работает


фото: bc-news
Граждане смогут отслеживать информацию о недвижимости: реестр прав открыто

Об этом сообщает OpenDatabot .

Любая сделка с недвижимостью - это повод проверить информацию о владельце и объекте, который вас интересует.

К таким ситуациям относятся:

  • Договор купли-продажи

  • договор мены

  • Дарение

  • наследственный договор

  • Приватизация жилья государственной или коммунальной собственности.

"Пренебрегая возможностью такой проверки, вы рискуете снять в аренду жилье в лица, которое не является его владельцем, или может оказаться, что на эту квартиру имеющим вещные права третьих лиц", - комментирует Ольга Маркевич, юрист Оланс Групп.

Если вы стали владельцем жилья - можно подписаться на объект и получать известие об изменении информации о нем. Это позволит избежать махинаций с недвижимостью, говорится в сообщении.

Для этого можно подписаться на рассылку от бота в удобном мессенджере, ввишы налоговый номер (ИНН) владельца или код компании.

В реестрах есть информация только о тех объектах недвижимости, которые были приобретены или зарегистрированы по желанию владельцев после 1 января 2013 года. Если имущество было зарегистрировано ранее - придется просить бумажные правоустанавливающие документы.

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