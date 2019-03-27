Украинцы теперь смогут отслеживать информацию о недвижимости. Как это работает

27 марта, 2019, 13:44

Граждане смогут отслеживать информацию о недвижимости: реестр прав открыто

Об этом сообщает OpenDatabot .

Любая сделка с недвижимостью - это повод проверить информацию о владельце и объекте, который вас интересует.

К таким ситуациям относятся:

Договор купли-продажи

договор мены

Дарение

наследственный договор

Приватизация жилья государственной или коммунальной собственности.

"Пренебрегая возможностью такой проверки, вы рискуете снять в аренду жилье в лица, которое не является его владельцем, или может оказаться, что на эту квартиру имеющим вещные права третьих лиц", - комментирует Ольга Маркевич, юрист Оланс Групп.

Если вы стали владельцем жилья - можно подписаться на объект и получать известие об изменении информации о нем. Это позволит избежать махинаций с недвижимостью, говорится в сообщении.

Для этого можно подписаться на рассылку от бота в удобном мессенджере, ввишы налоговый номер (ИНН) владельца или код компании.

В реестрах есть информация только о тех объектах недвижимости, которые были приобретены или зарегистрированы по желанию владельцев после 1 января 2013 года. Если имущество было зарегистрировано ранее - придется просить бумажные правоустанавливающие документы.