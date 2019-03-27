Украинцы оплатили 17,8 млн грн транспортного налога за элитные авто, - ГФС

27 марта, 2019, 12:48

С начала 2019 владельцы элитных авто уплатили в бюджет 17,8 млн грн транспортного налога

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

По сравнению с показателями прошлого года объемы поступления от транспортного налога выросли на 3700000 грн или на 26%, сообщают в ГФС.

Больше всего украинцы платят транспортный налог за автомобили следующих марок:

MERCEDES-BENZ;

BMW;

LEXUS;

AUDI;

LAND ROVER RANGE ROVER.

Напомним, транспортный налог платят с автомобилей, стоимость которых превышает 375 минимальных зарплат (сейчас это 1570000 грн) и возраст которых составляет не более 5 лет. За такую машину владельцам нужно уплатить 25 тыс. грн в год.