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Украинцы оплатили 17,8 млн грн транспортного налога за элитные авто, - ГФС


фото: newsmir
С начала 2019 владельцы элитных авто уплатили в бюджет 17,8 млн грн транспортного налога

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

По сравнению с показателями прошлого года объемы поступления от транспортного налога выросли на 3700000 грн или на 26%, сообщают в ГФС.

Больше всего украинцы платят транспортный налог за автомобили следующих марок:

  • MERCEDES-BENZ;
  • BMW;
  • LEXUS;
  • AUDI;
  • LAND ROVER RANGE ROVER.

Напомним, транспортный налог платят с автомобилей, стоимость которых превышает 375 минимальных зарплат (сейчас это 1570000 грн) и возраст которых составляет не более 5 лет. За такую машину владельцам нужно уплатить 25 тыс. грн в год.

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