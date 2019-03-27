Украинцы оплатили 17,8 млн грн транспортного налога за элитные авто, - ГФС
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
По сравнению с показателями прошлого года объемы поступления от транспортного налога выросли на 3700000 грн или на 26%, сообщают в ГФС.
Больше всего украинцы платят транспортный налог за автомобили следующих марок:
- MERCEDES-BENZ;
- BMW;
- LEXUS;
- AUDI;
- LAND ROVER RANGE ROVER.
Напомним, транспортный налог платят с автомобилей, стоимость которых превышает 375 минимальных зарплат (сейчас это 1570000 грн) и возраст которых составляет не более 5 лет. За такую машину владельцам нужно уплатить 25 тыс. грн в год.
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Напомним, в течение января 2019 335 граждан Украины задекларировали доход , превышающий миллион гривен.
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В 2018 году доходы в размере более 1 млн грн задекларировали 4,8 тыс. украинцев . Самому молодому налогоплательщику исполнилось 7 лет, а самому старшему - 99.
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