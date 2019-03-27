Ученые объяснили, почему люди "слышат" гифкы без звука

27 марта, 2019, 15:00

Беззвучные движущиеся изображения иногда вызывают у людей звуковые ассоциации, которые они "слышат"

Об этом пишет Naked Science.

Исследователи указывают, что не все люди способны уловить эту связь. По их данным, такой способностью, получившей название vEAR, обладают от 5 до 20% людей. Один из авторов исследования Эллиот Фриман (Elliot Freeman) рассказал:

"Мы уже знали, что некоторые люди слышат то, что видят. Например, мигающие фары автомобилей, неоновые вывески, движения людей и многое другое. Наша работа выявляет индивидуальные различия в том, как взаимодействуют зрение и слух. Мы обнаружили, что люди с" зрительными ушами "могут использовать оба чувства вместе, в то время как в других такая связь блокируется".

Чтобы понять различия между теми, кто слышит, и теми, кто не слышит, авторы пригласили 36 добровольцев, 16 из которых - профессиональные музыканты из Королевского колледжа музыки. Им отдельно демонстрировали визуальные и аудиальные последовательности азбуки Морзе.

В то же время на работу мозга влияла стимуляция переменным током (tACS). В одном случае альфа-ритм влиял на затылочную долю, где располагается зрительная кора, в другом - на височную, которая участвует в обработке слуховых сигналов. Затем участников разделили на две категории, в зависимости от того, имели ли они vEAR.

Исследователи заметили, что у тех, кто не имел "зрительных ушей", альфа-ритм при воздействии на височную долю снижал слуховую деятельность, но улучшал зрительную. Воздействие на зрительную кору имело обратный эффект. Исходя из такого взаимного обратного паттерна, авторы пришли к выводу, что эти зоны друг с другом конкурируют. Это предположение косвенно подтвердило и то, что у обладателей vEAR такой конкуренции не наблюдалось. Вероятно, у них зрительная и аудиальная зоны кооперировались, но не соревновались.

Таким образом ученые приписали vEAR к одному из видов синестезии - феномена, при котором раздражение одной сенсорной системы автоматически ведет к отзыву другим: например, у человека на цифры или буквы может возникать цветовая ассоциация.