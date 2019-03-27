Трамп продлил режим чрезвычайного положения из-за киберугрозы
27 марта, 2019, 11:10
Президент США Дональд Трамп продлил на год режим чрезвычайного положения из-за "умышленных вредных действий в киберпространстве", введенный его предшественником Бараком Обамой
Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома.
Отмечается, что для внешней политики и экономики США подобные действия "представляют угрозу национальной безопасности".
"В связи с этим я счел необходимым продлить режим чрезвычайного положения, объявленного в исполнительном указе 13694", - говорится в заявлении Трампа.
Указ о введении чрезвычайного положения в стране был подписан 1 апреля 2015 44-м президентом США Бараком Обамой.
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
Читайте также
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-