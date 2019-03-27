Трамп продлил режим чрезвычайного положения из-за киберугрозы

27 марта, 2019, 11:10

Президент США Дональд Трамп продлил на год режим чрезвычайного положения из-за "умышленных вредных действий в киберпространстве", введенный его предшественником Бараком Обамой

Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома.

Отмечается, что для внешней политики и экономики США подобные действия "представляют угрозу национальной безопасности".

"В связи с этим я счел необходимым продлить режим чрезвычайного положения, объявленного в исполнительном указе 13694", - говорится в заявлении Трампа.

Указ о введении чрезвычайного положения в стране был подписан 1 апреля 2015 44-м президентом США Бараком Обамой.