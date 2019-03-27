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Телеканал "Еспресо" в 18:45 покажет эксклюзивное интервью с Петром Порошенко


фото: president.gov.ua
В среду, 27 марта, Еспресо.TV покажет эксклюзивное интервью с президентом Украины Петром Порошенко

Президент Украины дал интервью четырем информационным телеканалам. Телеканал "Еспресо" представлял ведущий итоговой вечерней программы Василий Зима. Вместе с ним с Петром Порошенко общались журналисты телеканалов "Прямой", "ZIK" и "5 канал".

Говорили об обновлении минского формата, избирательных гонках, монетизации субсидий и повышении пенсий. Телеканал "Еспресо" покажет интересный фрагмент интервью в 18:00, полную версию разговора - в 18:45 и в 22:30.

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