Телеканал "Еспресо" в 18:45 покажет эксклюзивное интервью с Петром Порошенко

27 марта, 2019, 16:07

Президент Украины дал интервью четырем информационным телеканалам. Телеканал "Еспресо" представлял ведущий итоговой вечерней программы Василий Зима. Вместе с ним с Петром Порошенко общались журналисты телеканалов "Прямой", "ZIK" и "5 канал".

Говорили об обновлении минского формата, избирательных гонках, монетизации субсидий и повышении пенсий. Телеканал "Еспресо" покажет интересный фрагмент интервью в 18:00, полную версию разговора - в 18:45 и в 22:30.