Технические выставки в МВЦ

27 марта, 2019, 11:00

На экспозиции более 100 предприятий и компаний представят технологии и оборудование, сырье, услуги и инновационные разработки из Австрии, Беларуси, Ирана, Италии, Китая, Германии, Польши, Саудовской Аравии, Турции и Украины

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В Международном выставочном центре 2-5 апреля 2019 года, в рамках программы "ТЕХНИЧЕСКАЯ ВЕСНА", пройдет комплексное выставочное мероприятие включающее в себя одновременно четыре выставки:

XI Международная специализированная выставка PLAST EXPO UA – 2019

III Международная специализированная выставка ADDIT EXPO 3D – 2019

XI Международная специализированная выставка КИЕВСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА – 2019

единственная в Украине Международная специализированная выставка ЛАК&КРАСКА EXPO UA – 2019

Организатор события – ведущий оператор международных выставок в Украине ООО "Международный выставочный центр"

Мероприятие пройдет со 2 по 5 апреля 2019 года в Международном выставочном центре по адресу: г. Киев, Броварской проспект, 15, станция метро "Левобережная"

На экспозиции более 100 предприятий и компаний представят технологии и оборудование, сырье, услуги и инновационные разработки из Австрии, Беларуси, Ирана, Италии, Китая, Германии, Польши, Саудовской Аравии, Турции и Украины. Ежедневно будут проходить семинары и конференции, посвященные технологиям переработки пластмасс и полимерных отходов, эко-упаковке, аддитивным технологиям, производству лакокрасочных материалов и др. Организация мероприятия позволяет максимально полно представить свою продукцию, установить надлежащий контакт с потребителем и партнерами, открывает удобные возможности для обмена опытом среди специалистов и профессионалов.

ЛАК & КРАСКА EXPO UA - единственная в Украине специализированная выставка, где можно ознакомиться с новейшими образцами лакокрасочной продукции, сырьем и оборудованием для изготовления покрытий, а также технологиями для обработки поверхности. Покрытия применяются практически во всех отраслях промышленности и в быту, поэтому есть высокая заинтересованность в данном мероприятии, как среди потребителей, так и среди производителей отрасли. В рамках выставки ЛАК & КРАСКА EXPO UA - 2019 Ассоциация украинских производителей лакокрасочной промышленности (АУПЛП) выступит с докладом на тему "Итоги 10 лет работы АУПЛП. Перспективные пути развития лакокрасочной отрасли".

PLAST EXPO UA - единственная в Украине выставка, объединяющая специалистов в области переработки пластмасс и каучука, начиная от производства сырья, создания новейших отечественных моделей оборудования и заканчивая автоматизацией технологических процессов. В рамках выставки впервые состоится 1-й Международный эко-марафон "ЭКО-УПАКОВКА-взгляд в будущее".

ADDIT EXPO 3D - выставка, посвященная наиболее инновационным технологиям XXI века: аддитивному производству и трехмерной печати. На выставке будут представлены технологии, программное обеспечение, оборудование и материалы для аддитивного производства, 3D печати, 3D сканирования, 3D моделирования и др. Каждый посетитель выставки сможет присоединиться к освоению технологий будущего, посетив стенды участников и презентации, которые состоятся в экспозиции 4 апреля.

КИЕВСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА – 2019 - это демонстрация достижений в области машиностроения, пневматики, гидравлики, металлургии, металлообработки, диагностики и автоматизации управления, обработки поверхности, производства инструментов, двигателей, литейного оборудования, насосного оборудования, неметаллических материалов в промышленности.

Посещение выставок - бесплатное. Регистрация гостей будет проводиться 2-5 апреля с 10.00 на стенде информации возле входа 3-А павильона № 3 Международного выставочного центра. Контакты:

тел.: (044) 201-11-56, 201-11-58, e-mail: plast@iec-expo.com.ua, alexk@iec-expo.com.ua, www.iec-expo.com.ua