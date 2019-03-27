Таинственные гости: пара поела в ресторане на $ 48 и оставила $ 2 тыс. "на чай"

27 марта, 2019, 17:34

В американском штате Мэн посетители ресторана дали официантам огромные чаевые

Об этом сообщает Associated Press.

По словам одной из официанток, в ресторане обедали супруги, которых там раньше не видели. Они вели себя спокойно и не создавали трудностей для сотрудников. Их счет составил $ 48 (около 1300 грн).

После обеда посетитель позвал менеджера. Официантка опасалась, что он хочет пожаловаться из-за бокала с вином, который у него ошибочно забрали. Вместо этого мужчина вручил менеджеру две тысячи долларов (почти 54 тыс. грн) и попросил разделить их между подчиненными.

Обычно в американских ресторанах оставляют "на чай" не более 20% от счета, поэтому ожидалось, что пара оставит официантке около $ 9,6, то есть в 220 раз меньше.