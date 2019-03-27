Тариф для населения останется самым низким в Европе - СМИ

27 марта, 2019, 15:52

НКРЭКУ предлагает определить "Энергоатом" поставщиком электроэнергии по низкому тарифу для населения

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает определить "Энергоатом" в качестве поставщика электроэнергии по низкому тарифу для населения, пишет "Главком".

Об этом говорится в письме члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко в Министерство энергетики от 28 января, которое публикует издание "Наши деньги".

Это вариант разработали в НКРЭКУ для сохранения средневзвешенного тарифа для населения на нынешнем уровне 1,03 грн за кВт * ч. В письме указывается, что наиболее оптимальной является компенсация разницы между рыночной и регулируемой ценой электроэнергии для бытовых потребителей за счет прибыли "Энергоатома". О возложении каких-либо обязательств или расходов на тепловую генерацию в проекте НКРЭКУ ни слова.

В Минэнерго рассмотрели письмо НКРЭКУ на рабочей группе 5 февраля и поручили "Энергоатому" проработать предложенный вариант и подготовить предложения относительно оптимального варианта компенсации за счет производителя на АЭС.

Напомним, с 1 июля 2019 года согласно закону "О рынке электрической энергии" должна вступить в силу новая модель оптового рынка электрической энергии, где все производители должны работать в равных условиях.

Как сообщалось ранее, Украина сохраняет самые низкие тарифы на электроэнергию для населения в Европе. Средневзвешенный тариф для домохозяйств в Украине составляет 1,03 грн за 1 кВт * ч, тогда как аналогичная средняя цена киловатт-часа в странах ЕС - на уровне 20,5 евроцента.