Суд в Москве оставил под арестом еще 4 военнопленных украинских моряков
Об этом сообщил адвокат захваченных моряков Николай Полозов в Facebook.
"Сегодня, 27 марта, суд рассмотрел апелляционные жалобы на продление ареста пятой четверки военнопленных моряков - Владислава Костишина, Виктора Беспальченко, Владимира Лисового и Владимира Варимеза. Всех их суд оставил под арестом", - написал адвокат.
Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме и продолжалось более восьми часов.
"В ходе заседания адвокатами были привлечены и впоследствии объявлены судом резолюция ПАСЕ, согласно которой к захваченным морякам должны применяться нормы международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции, и доклад УВКПЧ ООН, в котором моряки признаются военнопленными", - сообщил адвокат.
В удовлетворении апелляционных жалоб на решение Лефортовского районного суда о продлении сроков содержания под стражей в отношении военнопленных украинских моряков Московский городской суд отказал, говорится в сообщении.
- Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 16 из них арестовали до 24 апреля, еще четырех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
- Адвокаты моряков обжаловали продление ареста .
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
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