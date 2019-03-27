Суд в Москве оставил под арестом еще 4 военнопленных украинских моряков

27 марта, 2019, 19:27

Московский городской суд, рассмотрев апелляционные жалобы на продление ареста четверки военнопленных украинских моряков, оставил их под арестом

Об этом сообщил адвокат захваченных моряков Николай Полозов в Facebook.

"Сегодня, 27 марта, суд рассмотрел апелляционные жалобы на продление ареста пятой четверки военнопленных моряков - Владислава Костишина, Виктора Беспальченко, Владимира Лисового и Владимира Варимеза. Всех их суд оставил под арестом", - написал адвокат.

Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме и продолжалось более восьми часов.

"В ходе заседания адвокатами были привлечены и впоследствии объявлены судом резолюция ПАСЕ, согласно которой к захваченным морякам должны применяться нормы международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции, и доклад УВКПЧ ООН, в котором моряки признаются военнопленными", - сообщил адвокат.

В удовлетворении апелляционных жалоб на решение Лефортовского районного суда о продлении сроков содержания под стражей в отношении военнопленных украинских моряков Московский городской суд отказал, говорится в сообщении.