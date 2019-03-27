Стоять, сидеть, лежать: стартап создал инвалидную коляску, что позволяет менять положение
Как пишет New Atlas , устройство позволит пассажиру откидываться в кресле, стоять или лежать во время движения ..
Традиционная инвалидная коляска продемонстрировала свою незаменимость в обеспечении миллионов людей с ограниченной подвижностью возможностью самостоятельно передвигаться в пространстве. Но в классической модели есть существенный недостаток - она ограничивает пассажиров одной сидячей позицией.
Эту проблемы решили инженеры из AbleChair - созданный ими одноименный роботизированный тележку может с помощью джойстика изменять положение пассажира в стоячее, сидя или лежа.
AbleChair может разгоняться до 6,4 км / ч, а одного заряда аккумулятора хватит на 32 км пути. Устройство уже доступно для предварительного заказа по цене $ 7995, первые поставки тележки начнутся в октябре 2019 года.
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