Стоять, сидеть, лежать: стартап создал инвалидную коляску, что позволяет менять положение

27 марта, 2019, 12:00

Стартап AbleChair создал инвалидную коляску, что позволяет маломобильным людям менять положение

Как пишет New Atlas , устройство позволит пассажиру откидываться в кресле, стоять или лежать во время движения ..

Традиционная инвалидная коляска продемонстрировала свою незаменимость в обеспечении миллионов людей с ограниченной подвижностью возможностью самостоятельно передвигаться в пространстве. Но в классической модели есть существенный недостаток - она ограничивает пассажиров одной сидячей позицией.

Эту проблемы решили инженеры из AbleChair - созданный ими одноименный роботизированный тележку может с помощью джойстика изменять положение пассажира в стоячее, сидя или лежа.

AbleChair может разгоняться до 6,4 км / ч, а одного заряда аккумулятора хватит на 32 км пути. Устройство уже доступно для предварительного заказа по цене $ 7995, первые поставки тележки начнутся в октябре 2019 года.