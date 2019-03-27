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Столичные строители украли 14 млн грн, за которые должны были построить казармы для военных, - ГПУ

Следователи разоблачили должностных лиц столичной строительной фирмы, которые присвоили более 14,4 грн, выделенных на строительство казарм для военнослужащих

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины в Facebook.

Отмечается, что в 2018 году Минобороны заключило с частной строительной компанией ряд договоров на выполнение работ по строительству жилья для военнослужащих на территории города Новоград-Волынский Житомирской области. Сумма заказа составляла 54,5 млн грн.

После этого на банковские счета компании в качестве аванса перечислили около 15 млн грн, за которые в течение трех месяцев подрядчик должен закупить необходимые для строительства материалы, конструкции и изделия.

Однако, директор подрядной фирмы вместе с другими служащими компании провели ряд бестоварных операций с подконтрольными фирмами. Таким образом государственные средства вывели в теневой сектор экономики. Злоумышленники эти средства использовали на приобретение недвижимости, личных транспортных средств и другие нужды.

В результате этих действий Государственному бюджету нанесли ущерб на сумму более 14,4 млн гривен, что подтвердила экспертиза.

По результатам расследования трем лицам (учредителю, директору и главному бухгалтеру фирмы) объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В настоящее время в суд направили ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и аресте имеющегося имущества.

Кроме того, принимаются меры по взысканию с компании указанных средств. В свою очередь Минобороны еще в 2018 году расторгло договор с этим подрядчиком.

 

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