США призывают РФ прекратить задержания крымских татар

27 марта, 2019, 19:32

Посольство США в Украине обеспокоено проведенными сегодня Россией обысками и задержаниями в Крыму

Об этом сообщает посольство в Twitter.

"Мы чрезвычайно обеспокоены проводимыми сегодня Россией рейдами и массовыми запугиваниями, направленными против крымских татар. Мы призываем российские власти прекратить несправедливые аресты, задержания, обыски и преследования крымских татар, активистов и журналистов", - говорится в сообщении.

Мы чрезвычайно обеспокоены проводимыми сегодня Россией рейдами и массовыми запугиваниями, направленными против крымских татар. Мы призываем российские власти прекратить несправедливые аресты, задержания, обыски и преследования крымских татар, активистов и журналистов. # КримЦеУкраина - US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 27 марта 2019 г.