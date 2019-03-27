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США призывают РФ прекратить задержания крымских татар

Посольство США в Украине обеспокоено проведенными сегодня Россией обысками и задержаниями в Крыму

Об этом сообщает посольство в Twitter.

"Мы чрезвычайно обеспокоены проводимыми сегодня Россией рейдами и массовыми запугиваниями, направленными против крымских татар. Мы призываем российские власти прекратить несправедливые аресты, задержания, обыски и преследования крымских татар, активистов и журналистов", - говорится в сообщении.

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