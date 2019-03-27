США призывают РФ прекратить задержания крымских татар
27 марта, 2019, 19:32
Посольство США в Украине обеспокоено проведенными сегодня Россией обысками и задержаниями в Крыму
Об этом сообщает посольство в Twitter.
"Мы чрезвычайно обеспокоены проводимыми сегодня Россией рейдами и массовыми запугиваниями, направленными против крымских татар. Мы призываем российские власти прекратить несправедливые аресты, задержания, обыски и преследования крымских татар, активистов и журналистов", - говорится в сообщении.
Мы чрезвычайно обеспокоены проводимыми сегодня Россией рейдами и массовыми запугиваниями, направленными против крымских татар. Мы призываем российские власти прекратить несправедливые аресты, задержания, обыски и преследования крымских татар, активистов и журналистов. # КримЦеУкраина- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 27 марта 2019 г.
- Ранее сообщалось, что российские силовики подбрасывают запрещенные предметы и литературу крымским татарам, в домах которых 27 марта проводят массовые обыски.
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