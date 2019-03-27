Спецслужбы РФ активизировались в информпространстве Украины перед выборами, - СБУ

27 марта, 2019, 15:32

В течение 2019 года СБУ фиксирует мощную активизацию спецслужб РФ накануне выборов президента

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Страна агрессор всеми средствами пытается повлиять на избирательный процесс через манипулятивное воздействие на электоральные настроения граждан Украины с использованием общедоступных и социальных ресурсов сети Интернет. В течение января-марта 2019 года оперативники СБ Украины разоблачили и прекратили противоправную деятельность разветвленной и глубоко законспирированной агентурной сети интернет агитаторов, в которую входили жители Киевской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей", - говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, участники сетей по указанию своих российских кураторов через социальные сети Facebook, ВКонтакте и Twitter распространяли в региональных и общегосударственных сегментах сети Интернет деструктивные материалы, направленные на искусственное обострение общественно-политической ситуации накануне и во время проведения президентских выборов в стране.

Только за первый квартал 2019 года оперативные работники СБУ задокументировали 17 фактов вмешательства российских спецслужб в избирательные процессы в стране через проплаченное распространение фейковой информации - для манипуляции общественным сознанием пользователей социальных сетей.

В частности, 26 марта в Запорожье сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили очередного антиукраинского интернет-агитатора, который действовал в интересах страны-агрессора. Правоохранители установили, что для противоправной деятельности кураторами из РФ использовались более пятидесяти групп в социальных сетях с аудиторией более полутора миллиона пользователей.

Проводятся контрразведывательные мероприятия и решается вопрос о привлечении причастных лиц к уголовной ответственности.