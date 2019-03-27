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Скоропостижно скончался журналист, выживший в авиакатастрофе бразильского футбольного клуба


фото: shilfa
Бразильский журналист Рафаэль Гензель, который в 2016 году выжил в авиакатастрофе клуба "Шапекоенсе", умер во время игры в футбол

Об этом сообщает Globo Esporte .

Бразильский журналист Рафаэль Гензель, который в 2016 году выжил после авиакатастрофы клуба "Шапекоенсе", умер от сердечного приступа. Ему было 45 лет.

Гензель потерял сознание, играя в футбол в городе Шапеко, врачи не смогли ничего сделать после того, как он был доставлен в больницу.

В знак уважения к Рафаэля Гензеля "Шапекоенсе" попросил перенести их ближайший матч.

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