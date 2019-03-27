Скоропостижно скончался журналист, выживший в авиакатастрофе бразильского футбольного клуба
27 марта, 2019, 14:42
Бразильский журналист Рафаэль Гензель, который в 2016 году выжил в авиакатастрофе клуба "Шапекоенсе", умер во время игры в футбол
Об этом сообщает Globo Esporte .
Бразильский журналист Рафаэль Гензель, который в 2016 году выжил после авиакатастрофы клуба "Шапекоенсе", умер от сердечного приступа. Ему было 45 лет.
Гензель потерял сознание, играя в футбол в городе Шапеко, врачи не смогли ничего сделать после того, как он был доставлен в больницу.
В знак уважения к Рафаэля Гензеля "Шапекоенсе" попросил перенести их ближайший матч.
- 29 ноября 2016 самолет упал в Колумбии . На его борту находилась бразильская футбольная команда "Шапекоенсе", которая летела на финал Южноамериканского кубка.
- Всего на борту самолета было 72 пассажира и 9 членов экипажа.
- В авиакатастрофе в Колумбии, кроме 3 футболистов, выжили еще журналист, стюардесса и техник.
- Позже вратарь "Шапекоенсе" Маркос Данило умер в больнице.
- Другому голкиперу "Шапекоенсе" Джексону Фольману, который выжил в авиакатастрофе в Колумбии, ампутировали ногу .
- Найдены бортовые самописцы показали, авиакатастрофа была вызвана нехваткой горючего .
- Боливийский летчик Мигель Кирога, управлявший самолетом, находился под следствием в Боливии и даже был под арестом.
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