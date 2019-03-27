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СБУ выдворила российскую пропагандистку Боднар, которая работала на Киселева

Служба безопасности Украины принудительно выдворила из Украины российскую журналистку Маргариту Боднар

Об этом передает пресс-служба СБУ.

Также Боднар запретили въезд в Украину на 3 года.

Отмечается, что в течение 2018 года она по заказу российского пропагандистского издания "Украина.ру", входящего в холдинг "рупора Кремля" Дмитрия Киселева, распространяла в Интернете ложную информацию об общественно-политической ситуации в Украине.

В частности она публиковала недостоверные и провокационные материалы о нарушении прав национальных меньшинств представителями националистами и вроде бездействия украинской правоохранительной системы.

Согласно экспертному заключению специалистов Министерства культуры Украины содержание указанных публикаций способствует разжиганию межнациональной и межэтнической розни, дестабилизации общественно-политической ситуации.

 

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