СБУ выдворила российскую пропагандистку Боднар, которая работала на Киселева

27 марта, 2019, 18:48

Служба безопасности Украины принудительно выдворила из Украины российскую журналистку Маргариту Боднар

Об этом передает пресс-служба СБУ.

Также Боднар запретили въезд в Украину на 3 года.

Отмечается, что в течение 2018 года она по заказу российского пропагандистского издания "Украина.ру", входящего в холдинг "рупора Кремля" Дмитрия Киселева, распространяла в Интернете ложную информацию об общественно-политической ситуации в Украине.

В частности она публиковала недостоверные и провокационные материалы о нарушении прав национальных меньшинств представителями националистами и вроде бездействия украинской правоохранительной системы.

Согласно экспертному заключению специалистов Министерства культуры Украины содержание указанных публикаций способствует разжиганию межнациональной и межэтнической розни, дестабилизации общественно-политической ситуации.