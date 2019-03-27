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Россияне в сутки осуществили 23 обстрела, ранен боец ООС. Потери оккупантов - 3 боевика

Во вторник, 26 марта, российские наемники на Донбассе 23 раза обстреляли позиции украинской армии, в том числе 6 раз - с запрещенного Минскими договоренностями оружия

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В общем террористы выпустили по украинским военных 47 мин запрещенных калибров 120 мм и 82 мм.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли украинские позиции из 120-мм минометов и гранатометов различных систем неподалеку Водяного, 4 раза из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе Авдеевки, трижды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Лебединского, дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около Марьинки, с автоматических станковых гранатометов - в районе Верхнеторецкого и Новотроицкого, из крупнокалиберных пулеметов - рядом с Красногоровкой, со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Каменки, из ручных противотанковых гранатометов - неподалеку Бытовки, со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Николаевки, из станковых противотанковых гранатометов - возле Чермалыка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы били из 120-мм минометов и противотанковых ракетных комплексов недалеко Крымского, из 120-мм минометов и вооружения БМП-1 - в районе Новолуганского, с 82-мм минометов - вблизи хутора Вольный и Новозвановка с 82-мм минометов и стрелкового оружия - в районе Катериновки, из противотанковых ракетных комплексов - возле Троицкого.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Однако, по данным разведки, 26 марта ответным огнем одного оккупанта было уничтожено, еще двое - ранены.

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