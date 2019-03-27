Россия признала массовые репрессии в оккупированном Крыму, - "Народный фронт"

27 марта, 2019, 17:05

Российская оккупационная власть в Крыму публично признала, что осуществляет массовые репрессии местного населения. Украина и мир должны отреагировать новыми существенными санкциями против России - такими, как решение правительства Яценюка в 2015 году

27 марта, за очередной волной массовых арестов крымских татар, последовал комментарий так называемого "Главы Республики Крым" Аксенова: "надо усилить эту работу ... все, кто не уважает законы России, могут искать другое место для жизни".

Об этом пишет официальный сайт партии.

Кремль устами этого гауляйтера признал известный факт: российские захватчики целенаправленно вытесняют из Крыма местное население - прежде всего крымских татар и этнических украинцев. Крымчанам недвусмысленно угрожают депортацией в традициях сталинизма.

Эта политика является явным нарушением Женевской конвенции и других международных соглашений, подписанных Россией. Так же, как и методы оккупантов: массовые задержания по этническому признаку; преследование по религиозным убеждениям; военный призыв; конфискация имущества и тому подобное. Все эти действия имеют признаки военных преступлений.

Российские оккупанты наглеют, потому что не чувствуют адекватной международной реакции на свои действия. Международные санкции в отношении Российской Федерации слабые. Поэтому "Народный фронт" требует скорейшего, существенного расширения санкций Украины и мира против агрессора. Пора расширять не только персональные санкции против физических и юридических лиц, но и секторальные санкции - против целых отраслей российской экономики. Необходимые шаги такого же уровня, как решение правительства Арсения Яценюка 2015 года о закрытии авиапространства для российских авиакомпаний и отказ от российского газа.

Международное давление на Россию должно постоянно расти - до тех пор, пока не будут освобождены все заложники Кремля и пока не прекратится оккупация Крыма и Донбасса.