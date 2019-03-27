Разведка не исключает вмешательства РФ в выборы в Украине с помощью российских "православных паломников"

27 марта, 2019, 15:52

На конец апреля Россия планирует организовать паломничество православных россиян к киевским святыням, а под видом паломников отправит сотрудников спецслужб и провокаторов

Об этом сообщают в Службе внешней разведки Украины.

Как прогнозируют в спецслужбе, Россия планирует вмешательства в выборы президента по всей территории Украины, в том числе и с помощью привлечения представителей и сторонников УПЦ МП.

"Россия будет использовать религиозный фактор для дестабилизации ситуации в Украине, в частности осуществлением во время празднования Вербной недели (21 - 28 апреля) провокаций, связанных с непризнанием Россией итогов президентских выборов в нашей стране", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для этого российская сторона будет организовывать паломничество православных россиян к киевским святыням. При этом под видом паломников планируется отправить в Украину как сотрудников спецслужб, так и подготовленных для проведения акций уличного неповиновения боевиков "православного направления".

Заметим, что второй тур выборов президента Украины запланирован на 21 апреля.