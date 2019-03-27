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Расследование вояжа Бойко и Медведчука можно было начинать еще в аэропорту, - Ильенко

Если у Бойко есть депутатская неприкосновенность, то у Медведчука нет такого иммунитета, напомнил Ильенко

Об этом в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко в эфире Еспресо.TV рассказал народный депутат от ВО "Свобода" Андрей Ильенко.

Ильенко ответил на вопрос об оценке поездки Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву.

"Есть в украинском Уголовном кодексе такая статья "государственная измена". Она наконец должна получить практическое применение. В том, что происходит, есть признаки государственной измены. Правоохранительные органы должны были начать расследование. Можно было бы начинать уже в аэропорту, по прилету этих лиц. Если у Бойко есть депутатская неприкосновенность, то у Медведчука нет такого иммунитета", - сказал Ильенко.

По его словам, учитывая важность вопроса, было бы целесообразным собрать внеочередное заседание Верховой Рады на этой неделе и на нем рассмотреть отмену депутатской неприкосновенности Бойко. Для такого решения вопроса необходимо лишь желание со стороны народных депутатов.

  • 22 марта кандидат в президенты Юрий Бойко и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук летали в Москву на встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.
  • В ГПСУ отметили, что Бойко и Медведчук пересекли границу, потому что у них нет ограничений на выезд.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков напомнил, что украинское законодательство запрещает авиационное сообщение с Россией, и отметил, что Бойко и Медведчук нарушили законодательство Украины.
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