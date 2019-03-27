Расследование вояжа Бойко и Медведчука можно было начинать еще в аэропорту, - Ильенко

27 марта, 2019, 21:36

Если у Бойко есть депутатская неприкосновенность, то у Медведчука нет такого иммунитета, напомнил Ильенко

Об этом в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко в эфире Еспресо.TV рассказал народный депутат от ВО "Свобода" Андрей Ильенко.

Ильенко ответил на вопрос об оценке поездки Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву.

"Есть в украинском Уголовном кодексе такая статья "государственная измена". Она наконец должна получить практическое применение. В том, что происходит, есть признаки государственной измены. Правоохранительные органы должны были начать расследование. Можно было бы начинать уже в аэропорту, по прилету этих лиц. Если у Бойко есть депутатская неприкосновенность, то у Медведчука нет такого иммунитета", - сказал Ильенко.

По его словам, учитывая важность вопроса, было бы целесообразным собрать внеочередное заседание Верховой Рады на этой неделе и на нем рассмотреть отмену депутатской неприкосновенности Бойко. Для такого решения вопроса необходимо лишь желание со стороны народных депутатов.