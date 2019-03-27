"У меня есть план "П": Порошенко о дальнейших действиях после выборов

27 марта, 2019, 18:13

Об этом президент рассказал в интервью Еспресо.TV и другим украинским телеканалам.

Действующий президент ответил, что будет делать, если проиграет в президентских выборах: "У меня есть свой план. План "П" . Это построить великую страну свободных, богатых и счастливых людей. Этот план приведет Украину к полному членству в ЕС и НАТО".

Порошенко отметил, что Украина сделала огромную работу в направлении членства в ЕС и НАТО не только на законодательном уровне, но и путем реформ, "которые делают все, чтобы Украина отвечала критериям членства".

Президент добавил, что будет участвовать в парламентской кампании в качестве кандидата на выборах в Европарламент после вступления страны в ЕС.

"Это будет самый счастливый момент, когда я буду избран от Украины депутатом Европарламента", - подытожил он.