"У меня есть план "П": Порошенко о дальнейших действиях после выборов
Об этом президент рассказал в интервью Еспресо.TV и другим украинским телеканалам.
Действующий президент ответил, что будет делать, если проиграет в президентских выборах: "У меня есть свой план. План "П" . Это построить великую страну свободных, богатых и счастливых людей. Этот план приведет Украину к полному членству в ЕС и НАТО".
Порошенко отметил, что Украина сделала огромную работу в направлении членства в ЕС и НАТО не только на законодательном уровне, но и путем реформ, "которые делают все, чтобы Украина отвечала критериям членства".
Президент добавил, что будет участвовать в парламентской кампании в качестве кандидата на выборах в Европарламент после вступления страны в ЕС.
"Это будет самый счастливый момент, когда я буду избран от Украины депутатом Европарламента", - подытожил он.
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