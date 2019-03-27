"Реал" спорит с "Барселоной" за 19-летнего футболиста

27 марта, 2019, 16:25

"Барселона" и "Реал" заинтересованы в покупке 19-летнего полузащитника немецкого "Байера" Кая Хавертца

Об этом сообщает Sport Bild.

По данным немецкого источника, 19-летний футболист Кай Хавертц оценивается в 80 млн евро и находится в трансферном листе обоих клубов.

В этом сезоне игрок забил 13 голов во всех соревнованиях.

Хавертц перешел в юношескую академию "Байера" в 2010 году из немецкого клуба "Алемания".