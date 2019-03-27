"Реал" спорит с "Барселоной" за 19-летнего футболиста
27 марта, 2019, 16:25
"Барселона" и "Реал" заинтересованы в покупке 19-летнего полузащитника немецкого "Байера" Кая Хавертца
Об этом сообщает Sport Bild.
По данным немецкого источника, 19-летний футболист Кай Хавертц оценивается в 80 млн евро и находится в трансферном листе обоих клубов.
В этом сезоне игрок забил 13 голов во всех соревнованиях.
Хавертц перешел в юношескую академию "Байера" в 2010 году из немецкого клуба "Алемания".
- "Барселона" готова заплатить амстердамскому "Аяксу" 60 млн евро за 19-летнего полузащитника Матейса Де Лигта.
- Тренер "Реала" Зинедин Зидан просит руководство клуба приобрести полузащитника "Лиона" Тангано Н"Домбеле.
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