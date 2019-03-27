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"Элемент защиты Украины от Коломойского": Порошенко о своем иске против 1 + 1


фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко назвал свой иск против телеканала 1 + 1 "элементом защиты Украинского государства" от бизнесмена Игоря Коломойского

Об этом Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV, передает пресс-служба президента.

"Я подчеркиваю, что я никогда не судился с журналистами. И сейчас не собираюсь это делать. Я принял решение и подал иск против канала. Это элемент защиты Украинского государства от посягательств крупнейшего беглого олигарха, который сидит за границей и думает, что ниточками он будет управлять украинскими марионетками. Мы точно должны это остановить. и я подчеркиваю, что мной подписан соответствующий договор, будет зарегистрирован соответствующий иск и это будет сделано для защиты интересов нашего государства ", - сказал Порошенко.

Президент также прокомментировал направленную против него "джинсу" (заказные материалы под видом информационных - ред.) в СМИ, сравнив ее с российской пропагандой.

"Этот" распятый мальчик ", которым навязывались мысли, пытались заморочить голову украинцам. Украинцы тогда не поверили российскому телевидению, потому что они знали - это элементы гибридной войны. Это элементы, когда используя СМИ, не важно как они называются - или Russia Today, или "Первый российский канал", или "Россия 24" - они хотели добиться той цели, которую Путин поставил перед собой: уничтожить Украину. Но украинцы были защищены от подобной информационной атаки, а от каналов внутри страны - оказывается, защиты такой не было. И вот на сегодняшний день то, что мы видим на одном из национальных каналов - я твердо убежден, что "красная линия" перейдена ", - сказал Порошенко.

  • Напомним, 23 марта на 1 + 1 в выпуске программы "Украинские сенсации" под названием "50 оттенков Порошенко" в частности была приведена версия о якобы причастности Петра Порошенко к гибели его родного брата.
  • В штабе президента заявили, что он судится в суд на канал "1 + 1" за "систематическую ложь в особо крупных размерах".
  • Телеканал 1 + 1 обещает привести доказательства своих утверждений и заявляет о давлении на свободу слова.
  • Ранее председателя фракции БПП в Верховной Раде Артура Герасимова не пустили на программу "Право не власть" на 1 + 1. "БПП заявили о цензуре на канале, а журналисты "плюсов "- пожаловались на давление.
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