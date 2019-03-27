"Элемент защиты Украины от Коломойского": Порошенко о своем иске против 1 + 1

27 марта, 2019, 09:11

Об этом Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV, передает пресс-служба президента.

"Я подчеркиваю, что я никогда не судился с журналистами. И сейчас не собираюсь это делать. Я принял решение и подал иск против канала. Это элемент защиты Украинского государства от посягательств крупнейшего беглого олигарха, который сидит за границей и думает, что ниточками он будет управлять украинскими марионетками. Мы точно должны это остановить. и я подчеркиваю, что мной подписан соответствующий договор, будет зарегистрирован соответствующий иск и это будет сделано для защиты интересов нашего государства ", - сказал Порошенко.

Президент также прокомментировал направленную против него "джинсу" (заказные материалы под видом информационных - ред.) в СМИ, сравнив ее с российской пропагандой.

"Этот" распятый мальчик ", которым навязывались мысли, пытались заморочить голову украинцам. Украинцы тогда не поверили российскому телевидению, потому что они знали - это элементы гибридной войны. Это элементы, когда используя СМИ, не важно как они называются - или Russia Today, или "Первый российский канал", или "Россия 24" - они хотели добиться той цели, которую Путин поставил перед собой: уничтожить Украину. Но украинцы были защищены от подобной информационной атаки, а от каналов внутри страны - оказывается, защиты такой не было. И вот на сегодняшний день то, что мы видим на одном из национальных каналов - я твердо убежден, что "красная линия" перейдена ", - сказал Порошенко.