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"Друга Украины" сняли с выборов генсека Совета Европы


фото: delfi
Литовского депутата Андрюса Кубилюса исключили из перечня кандидатов на пост генсека Совета Европы

Об этом сообщает Европейская правда .

В среду Комитет министров принял формальное решение, направил в ПАСЕ две кандидатуры: хорватку Марию Пейчинович-Бурич и бельгийца Дидье Рейндерса.

Бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса и гречанку Дору Бакояннис исключили из перечня кандидатов. Договоренность об этом была достичь между государствами-членами Совета Европы, подтверждают источники издания. Также литовские медиа со ссылкой на свои источники подтверждают данные, что Кубилюс выбыл из этих гонок.

Данные о выборе только двух подтвердил в Twitter также представитель СЕ Даниэл Хольтген: "Комитет министров Совета Европы представил на рассмотрение Парламентской ассамблеи две кандидатуры на пост генерального секретаря Совета Европы, которого должны избрать в июне: Марию Пейчинович Бурич и Дидье Рейндерса".

  • 11 января стало известно, что на пост генерального секретаря СЕ на замену действующему генсеку Турбьёрн Ягланд будут претендовать 4 кандидата . Это представители Бельгии, Литвы, Греции и Хорватии.
  • Тогда же было обнародовано заявление заместителя главы МИД Сергея Кислицы, из которой следовало, что украинское правительство поддерживает на выборах главу МИД и вице-премьера Хорватии Марию Пейчинович-Бурич. Однако заместитель министра подчеркнул также, что окончательный выбор не сделан и будет зависеть от позиции претендентов на эту должность.
  • Вместе с тем, большинство членов украинской делегации в ПАСЕ поддерживали кандидатуру Андрюса Кубилюса.
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