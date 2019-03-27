"Друга Украины" сняли с выборов генсека Совета Европы
Об этом сообщает Европейская правда .
В среду Комитет министров принял формальное решение, направил в ПАСЕ две кандидатуры: хорватку Марию Пейчинович-Бурич и бельгийца Дидье Рейндерса.
Бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса и гречанку Дору Бакояннис исключили из перечня кандидатов. Договоренность об этом была достичь между государствами-членами Совета Европы, подтверждают источники издания. Также литовские медиа со ссылкой на свои источники подтверждают данные, что Кубилюс выбыл из этих гонок.
Данные о выборе только двух подтвердил в Twitter также представитель СЕ Даниэл Хольтген: "Комитет министров Совета Европы представил на рассмотрение Парламентской ассамблеи две кандидатуры на пост генерального секретаря Совета Европы, которого должны избрать в июне: Марию Пейчинович Бурич и Дидье Рейндерса".
The Council of Europe Committee of Ministers today submits to the Parliamentary Assembly two candidates for appointment to the post of Secretary General, to be elected in June:- Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) 27 марта 2019 г.
- Marija Pejčinović Burić (Croatia)
- Didier Reynders (Belgium)
- 11 января стало известно, что на пост генерального секретаря СЕ на замену действующему генсеку Турбьёрн Ягланд будут претендовать 4 кандидата . Это представители Бельгии, Литвы, Греции и Хорватии.
- Тогда же было обнародовано заявление заместителя главы МИД Сергея Кислицы, из которой следовало, что украинское правительство поддерживает на выборах главу МИД и вице-премьера Хорватии Марию Пейчинович-Бурич. Однако заместитель министра подчеркнул также, что окончательный выбор не сделан и будет зависеть от позиции претендентов на эту должность.
- Вместе с тем, большинство членов украинской делегации в ПАСЕ поддерживали кандидатуру Андрюса Кубилюса.
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