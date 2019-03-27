27 марта, 2019, 14:47

Литовского депутата Андрюса Кубилюса исключили из перечня кандидатов на пост генсека Совета Европы

Об этом сообщает Европейская правда .

В среду Комитет министров принял формальное решение, направил в ПАСЕ две кандидатуры: хорватку Марию Пейчинович-Бурич и бельгийца Дидье Рейндерса.

Бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса и гречанку Дору Бакояннис исключили из перечня кандидатов. Договоренность об этом была достичь между государствами-членами Совета Европы, подтверждают источники издания. Также литовские медиа со ссылкой на свои источники подтверждают данные, что Кубилюс выбыл из этих гонок.

Данные о выборе только двух подтвердил в Twitter также представитель СЕ Даниэл Хольтген: "Комитет министров Совета Европы представил на рассмотрение Парламентской ассамблеи две кандидатуры на пост генерального секретаря Совета Европы, которого должны избрать в июне: Марию Пейчинович Бурич и Дидье Рейндерса".

The Council of Europe Committee of Ministers today submits to the Parliamentary Assembly two candidates for appointment to the post of Secretary General, to be elected in June:



- Marija Pejčinović Burić (Croatia)

- Didier Reynders (Belgium) - Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) 27 марта 2019 г.