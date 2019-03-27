"Арсенал" избавится от экс-футболиста "Шахтера"
27 марта, 2019, 12:13
Лондонский "Арсенал" летом готов продать экс-полузащитника "Шахтера" Генриха Мхитаряна
Об этом сообщает Mirror .
"Арсенал" собирается устроить кадровую чистку, чтобы увеличить свой трансферный бюджет на грядущее лето и разгрузить зарплатную ведомость.
По данным издания, "Арсенал" также будет готов рассмотреть предложения по Мустафи, Калума Чемберса и Мохаммеда Ельнени. На вырученные деньги "канониры" надеются подписать левого защитника "Селтика" Кирана Тирни и полузащитника "Кальяри" Николо Барелли.
В этом сезоне в активе Мхитряна 18 матчей во всех турнирах, 6 забитых мячей и 4 голевые передачи.
- 8 января сообщили, что английский "Арсенал" хочет прекратить сотрудничество с бывшим футболистом "Шахтера" Генрихом Мхитаряном.
- Гол бывшего футболиста "Шахтера" Генриха Мхитаряна болельщики "Манчестер Юнайтед" признали лучшим в сезоне .
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