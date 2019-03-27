"Арсенал" избавится от экс-футболиста "Шахтера"

27 марта, 2019, 12:13

Лондонский "Арсенал" летом готов продать экс-полузащитника "Шахтера" Генриха Мхитаряна

Об этом сообщает Mirror .

"Арсенал" собирается устроить кадровую чистку, чтобы увеличить свой трансферный бюджет на грядущее лето и разгрузить зарплатную ведомость.

По данным издания, "Арсенал" также будет готов рассмотреть предложения по Мустафи, Калума Чемберса и Мохаммеда Ельнени. На вырученные деньги "канониры" надеются подписать левого защитника "Селтика" Кирана Тирни и полузащитника "Кальяри" Николо Барелли.

В этом сезоне в активе Мхитряна 18 матчей во всех турнирах, 6 забитых мячей и 4 голевые передачи.