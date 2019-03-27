Против премьера Каталонии открыли дело из-за сепаратистской символики
"Прокурор в северо-восточном регионе Каталонии заявил в среду, что проведет расследование в отношении каталонского премьера Кима Торры из-за непослушания за то, что он не обеспечил снятие символики за независимость из региональных правительственных зданий", - говорится в сообщении.
Ранее Центральная избирательная комиссия Испании приказала Торре снять символику, которая была вывешена во время референдума за независимость Каталонии в 2017 году.
В ведомстве считают, что эти символы являются политической пропагандой накануне досрочных парламентских выборов в Испании, которые состоятся 28 апреля.
Если Торра признают виновным в невыполнении приказа Избирательной комиссии, ему грозит наказание - от снятия с должности до двух лет лишения свободы.
Как сообщалось, политический кризис в Каталонии начался 1 октября 2017 года, когда в регионе состоялся запрещенный властями Испании референдум о независимости от Мадрида. По данным каталонской власти, более 90 процентов лиц, принявших участие в референдуме, поддержали независимость региона.
Правительство Испании объявило плебисцит незаконным, а впоследствии распустил парламент и правительство Каталонии после того, как они приняли декларацию о независимости региона.
Сейчас над несколькими лидерами движения за независимость продолжается суд, остальные, в том числе экс-премьер Каталонии Карлос Пучдемон, бежали из страны.
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-