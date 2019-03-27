Против премьера Каталонии открыли дело из-за сепаратистской символики

"Прокурор в северо-восточном регионе Каталонии заявил в среду, что проведет расследование в отношении каталонского премьера Кима Торры из-за непослушания за то, что он не обеспечил снятие символики за независимость из региональных правительственных зданий", - говорится в сообщении.

Ранее Центральная избирательная комиссия Испании приказала Торре снять символику, которая была вывешена во время референдума за независимость Каталонии в 2017 году.

В ведомстве считают, что эти символы являются политической пропагандой накануне досрочных парламентских выборов в Испании, которые состоятся 28 апреля.

Если Торра признают виновным в невыполнении приказа Избирательной комиссии, ему грозит наказание - от снятия с должности до двух лет лишения свободы.

Как сообщалось, политический кризис в Каталонии начался 1 октября 2017 года, когда в регионе состоялся запрещенный властями Испании референдум о независимости от Мадрида. По данным каталонской власти, более 90 процентов лиц, принявших участие в референдуме, поддержали независимость региона.

Правительство Испании объявило плебисцит незаконным, а впоследствии распустил парламент и правительство Каталонии после того, как они приняли декларацию о независимости региона.

Сейчас над несколькими лидерами движения за независимость продолжается суд, остальные, в том числе экс-премьер Каталонии Карлос Пучдемон, бежали из страны.