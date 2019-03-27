Президент страны, где идет война, должен быть оптимистом, - Порошенко

27 марта, 2019, 18:18

Об этом президент рассказал в интервью Еспресо.TV и другим украинским телеканалам.

"Я убежден: не может быть президентом страны в условиях войны человек, который не оптимист и не верит в победу. Президент должен знать, что, когда и как сделать, чтобы выйти на победные рубежи. Я благодарю украинцев, которые верят, что у нас все получится", - отметил Порошенко.

Президент добавил, что в случае, когда нет веры в победу, "никакая армия, никакое мужество страну не спасут".