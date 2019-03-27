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Президент страны, где идет война, должен быть оптимистом, - Порошенко


фото: REUTERS
Действующий президент Украины Петр Порошенко рассказал, каким, по его мнению, должен быть президент страны, где идет война, чтобы выйти на путь победы

Об этом президент рассказал в интервью Еспресо.TV и другим украинским телеканалам.

"Я убежден: не может быть президентом страны в условиях войны человек, который не оптимист и не верит в победу. Президент должен знать, что, когда и как сделать, чтобы выйти на победные рубежи. Я благодарю украинцев, которые верят, что у нас все получится", - отметил Порошенко.

Президент добавил, что в случае, когда нет веры в победу, "никакая армия, никакое мужество страну не спасут".

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