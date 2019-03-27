Преступника, который напал с ножом на чемпионку Уимблдона, посадили на 8 лет
Об этом сообщает Idnes.cz .
Радима Зондру признали виновным в нападении на двукратную чемпионку Уимблдона, чешский теннисистку Петра Квитова и приговорили к восьми годам тюрьмы строгого режима.
На заседании регионального суда города Брно Зондра отказался признать свою вину.
"Было бы самоубийством нападать на госпожу Квитова в ее квартире. Я не такой дурак, чтобы думать, будто у нее дома много денег. Куда логичнее предположить, что они в банке", - заявил преступник.
Приговор не является окончательным, обе стороны имеют право его обжаловать.
В декабре 2016 года, выдав себя за работника коммунальных служб, Зондра проник в дом Квитовой и напал на нее с ножом. Спортсменка получила повреждения сухожилий левой руки, травмы всех пяти пальцев и двух нервов.
- 28 января финалистка Australian Open-2019 чешка Петра Квитова стала 2-й ракеткой мира .
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-