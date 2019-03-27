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Преступника, который напал с ножом на чемпионку Уимблдона, посадили на 8 лет


фото: Reuters
33-летнего преступника приговорили к 8 годам лишения свободы за вооруженное нападение на чешскую теннисистку Петру Квитову

Об этом сообщает Idnes.cz .

Радима Зондру признали виновным в нападении на двукратную чемпионку Уимблдона, чешский теннисистку Петра Квитова и приговорили к восьми годам тюрьмы строгого режима.

На заседании регионального суда города Брно Зондра отказался признать свою вину.

"Было бы самоубийством нападать на госпожу Квитова в ее квартире. Я не такой дурак, чтобы думать, будто у нее дома много денег. Куда логичнее предположить, что они в банке", - заявил преступник.

Приговор не является окончательным, обе стороны имеют право его обжаловать.

В декабре 2016 года, выдав себя за работника коммунальных служб, Зондра проник в дом Квитовой и напал на нее с ножом. Спортсменка получила повреждения сухожилий левой руки, травмы всех пяти пальцев и двух нервов.

 

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