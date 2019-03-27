Правительство выделило радиочастоты для спутниковой связи в самолетах

27 марта, 2019, 16:33

Кабинет министров Украины внес изменения в Национальную таблицу распределения полос радиочастот

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор

Изменения в Национальной таблицы распределения полос радиочастот предусматривают выделение отдельных полос радиочастот для функционирования радиолокационной станции (РЛС) "Днепр" и спутниковой радиосвязи на борту самолетов, а также внесение новых стандартов в соответствии с отраслевыми актами Евросоюза.

Кабмин разрешил использовать полосы РЧС 10,7-11,7 ГГц, 12,5-12,75 ГГц и 14-14,5 ГГц для обеспечения связи со станциями на борту воздушных судов в случае, если эта связь не создает помех фиксированной спутниковой службе и другим радиослужбам.

Указанные полосы радиочастот могут использоваться на борту воздушных судов на высоте более 3 тыс. м при условии согласования сертификата Госавиаслужбой или соответствующим органом страны регистрации ВС.

Согласно указанной в пояснительной записке к постановлению Кабмина информации РЛС "Днепр" были переданы Национальному центру управления и испытаний космических средств (НЦУИКС) в 2007 году и исключена в 2009 году.

"В связи с потребностью в информации о состоянии космической обстановки, а также перспективами возможного сотрудничества в космической отрасли с аналогичными структурами в Европе и Азии НЦУИКС решено провести мероприятия по модернизации РЛС, получить разрешение на эксплуатацию РЭС уже на правах общего пользователя и перевести РЛС в режим "работа", - отмечается в пояснительной записке к документу.