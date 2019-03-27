Правительство увеличило количество весенних призывников на 20%

27 марта, 2019, 15:44

Кабинет министров Украины одобрил увеличение количества весенних призывников к более 18,7 тыс. человек

Об этом передает РБК-Украина

Отмечается, что весной 2018 года призвали 15,2 тыс. человек.

В ходе весенней кампании на срочную службу планируют призвать 18 752 человека. Из этого количества 9000 призывников поступят в ВСУ, 600 - в Государственную спецслужбу транспорта, 5152 - в Национальную гвардию, 4000 - в Госпогранслужбу.

Также во время заседании правительства утвердили сумму расходов на призывную кампанию - почти в 74 млн грн. В 2018 году она "стоила" стране 54,9 млн грн.