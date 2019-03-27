Правительство разрешило подтверждать наличие автогражданки смартфоном

27 марта, 2019, 14:44

Кабинет министров Украины закрепил в правилах дорожного движения (ПДД) право подтверждать наличие страхового полиса (ОСАГО) на авто с экрана гаджета

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение КМУ.

В Украине больше года назад ввели электронный договор обязательного страхования для владельцев авто с возможностью его покупки онлайн регистрацией в базе данных МТСБУ.

С тех пор получено десятки тысяч е-полисов, однако формально не определен, как полиция должна проверять такой документ.

В связи с этим пункт 2.1 ПДД дополнили тем, что при наличии электронной полиса водитель может подтвердить его на электронном или бумажном носителе. То есть он сможет самостоятельно распечатать полис ОСАГО или показать его на экране смартфона или другого гаджета.