Пойдут искать "край" планеты: сторонники теории плоской Земли организуют собственную экспедицию
Об этом пишет Naked Science.
Недавно Международная конференция "Плоская Земля" (Flat Earth International Conference, FEIC) объявила на своем сайте о том, что путешествие планируют на 2020 год. Его цель - проверить утверждение сторонников теории плоской Земли о том, что наша планета - это плоский диск, окруженный ледяной стеной на своих краях.
Детали об этом событии, включая даты, еще объявлены не были. Однако стоит отметить, что морские карты и навигационные технологии - вроде спутниковой системы навигации (GPS) - могут работать именно потому, что Земля имеет шарообразную форму.
Сторонники теории о плоской Земли утверждают, что фотографии, на которых изображен искаженный горизонт - подделки, а снимки круглой Земли из космоса - часть огромного заговора, в которой задействованы NASA и другие космические агентства. Эти и другие утверждения о плоской Земле опубликованы на сайте Общества плоской Земли (FES) - вероятно, самой старой официальной организации в этой области,которая существует еще с XIX века.
В диаграммах, опубликованных на сайте FES, планета представлена в виде "блина" с Северным полюсом в центре и краем, "со всех сторон окруженным ледяной стеной, которая удерживает океаны внутри". Эта ледяная стена и станет конечным пунктом путешествия, обещанного организацией.
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- Напомним, американcький инженер Майкл Хьюз совершил первый полет на самодельной ракете, чтобы доказать, что Земля плоская . Запуск состоялся в пустыне Мохаве, а полет продолжался несколько минут.
- В январе 2014 года Хьюз уже запускал самодельную ракету, которая пролетела около 400 метров и упала в пустыне. Американец получил небольшие травмы и три дня провел в госпитале. Также ему принадлежит рекорд Гиннеса 2002 года за прыжок на 31 метр в лимузине Lincoln Town Car.
- Ранее американский рэпер BoB запустил краудфандинговий проект на платформе GoFundMe, чтобы понять, плоская Земля или все же имеет форму шара.
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