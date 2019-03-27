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Пойдут искать "край" планеты: сторонники теории плоской Земли организуют собственную экспедицию

Организаторы ежегодной конференции, на которой собираются люди, убежденные в том, что Земля плоская, намерены отправиться к "краю" планеты - ледяной стене, которая, как они утверждают, удерживает океаны от переливания в космос

Об этом пишет Naked Science.

Недавно Международная конференция "Плоская Земля" (Flat Earth International Conference, FEIC) объявила на своем сайте о том, что путешествие планируют на 2020 год. Его цель - проверить утверждение сторонников теории плоской Земли о том, что наша планета - это плоский диск, окруженный ледяной стеной на своих краях.

Детали об этом событии, включая даты, еще объявлены не были. Однако стоит отметить, что морские карты и навигационные технологии - вроде спутниковой системы навигации (GPS) - могут работать именно потому, что Земля имеет шарообразную форму.

Сторонники теории о плоской Земли утверждают, что фотографии, на которых изображен искаженный горизонт - подделки, а снимки круглой Земли из космоса - часть огромного заговора, в которой задействованы NASA и другие космические агентства. Эти и другие утверждения о плоской Земле опубликованы на сайте Общества плоской Земли (FES) - вероятно, самой старой официальной организации в этой области,которая существует еще с XIX века.

В диаграммах, опубликованных на сайте FES, планета представлена ​​в виде "блина" с Северным полюсом в центре и краем, "со всех сторон окруженным ледяной стеной, которая удерживает океаны внутри". Эта ледяная стена и станет конечным пунктом путешествия, обещанного организацией.

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  • Напомним, американcький инженер Майкл Хьюз совершил первый полет на самодельной ракете, чтобы доказать, что Земля плоская . Запуск состоялся в пустыне Мохаве, а полет продолжался несколько минут.
  • В январе 2014 года Хьюз уже запускал самодельную ракету, которая пролетела около 400 метров и упала в пустыне. Американец получил небольшие травмы и три дня провел в госпитале. Также ему принадлежит рекорд Гиннеса 2002 года за прыжок на 31 метр в лимузине Lincoln Town Car.
  • Ранее американский рэпер BoB запустил краудфандинговий проект на платформе GoFundMe, чтобы понять, плоская Земля или все же имеет форму шара.
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