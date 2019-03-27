Повышение пенсий и монетизация субсидий - это не подкуп избирателей, - Порошенко
Об этом президент рассказал в интервью Еспресо.TV и другим украинским телеканалам.
По словам президента, его оппоненты не только говорят, что монетизация субсидий и выплата пенсий - это подкуп избирателей, оппоненты начали действовать.
"Они попытались зарегистрировать проект постановления об отмене повышения пенсий. Хотят запретить выплачивать компенсацию пенсионерам, в связи с тем, что им кажется, что лучше оставить пенсионеров так как сейчас", - отметил президент.
Порошенко отметил, что этого никому не позволит, так как решение об индексации пенсий с 1 марта 2019 года было принято еще в 2017 году.
"Если бы они ходили в парламент и читали то, за что голосуют или то, что они блокируют - они бы сейчас не поднимали эти вопросы", - подчеркнул глава государства.
Эти социальные выплаты президент назвал "войной с бедностью".
"Если оппоненты называют войну с бедностью подкупом, то я хочу подчеркнуть, что я буду заниматься этим все последующие 5 лет", - заявил Порошенко.
- Напомним, 26 марта министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в марте одноразовую доплату к пенсии в размере 1205 грн получили 2,16 млн человек.
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Ранее первый вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что 2,5 млн пенсионеров повысили пенсию на 1 тыс. грн .
- Порошенко анонсировал доплаты пенсионерам и предположил введение 13-й пенсии.
- 1 января 2019 года вступило в действие постановление Кабмина о предоставлении жилищных субсидий населению в денежной форме. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что в марте выплачено около 350 млн грн субсидий .
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