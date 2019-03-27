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Повышение пенсий и монетизация субсидий - это не подкуп избирателей, - Порошенко

Президент Украины назвал повышение пенсий и монетизацию субсидии не подкупом избирателей, а повышением социальных стандартов

Об этом президент рассказал в интервью Еспресо.TV и другим украинским телеканалам.

По словам президента, его оппоненты не только говорят, что монетизация субсидий и выплата пенсий - это подкуп избирателей, оппоненты начали действовать.

"Они попытались зарегистрировать проект постановления об отмене повышения пенсий. Хотят запретить выплачивать компенсацию пенсионерам, в связи с тем, что им кажется, что лучше оставить пенсионеров так как сейчас", - отметил президент.

Порошенко отметил, что этого никому не позволит, так как решение об индексации пенсий с 1 марта 2019 года было принято еще в 2017 году.

"Если бы они ходили в парламент и читали то, за что голосуют или то, что они блокируют - они бы сейчас не поднимали эти вопросы", - подчеркнул глава государства.

Эти социальные выплаты президент назвал "войной с бедностью".

"Если оппоненты называют войну с бедностью подкупом, то я хочу подчеркнуть, что я буду заниматься этим все последующие 5 лет", - заявил Порошенко.

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