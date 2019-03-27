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Португальский адвокат отрицает свою оценку в скандале с Мораесом


фото: Reuters
Португальский адвокат Пауло Ногейра да Роша рассказал, что не давал оценку ситуации в деле с натурализацией Жуниора Мораеса

Об этом сообщает Footboom .

"Я разъяснил одном из португальских СМИ правила ФИФА, действующие в подобных ситуациях. Неправильно будет сказать, что я готов заниматься этим делом или помогать Федерации футбола Португалии.

Также я не давал свою оценку по этому вопросу, а просто отметил, что такой пункт регламента ФИФА может быть учтен в указанном случае ", - сказал да Роша.

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