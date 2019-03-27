Португальский адвокат отрицает свою оценку в скандале с Мораесом
27 марта, 2019, 10:18
Португальский адвокат Пауло Ногейра да Роша рассказал, что не давал оценку ситуации в деле с натурализацией Жуниора Мораеса
Об этом сообщает Footboom .
"Я разъяснил одном из португальских СМИ правила ФИФА, действующие в подобных ситуациях. Неправильно будет сказать, что я готов заниматься этим делом или помогать Федерации футбола Португалии.
Также я не давал свою оценку по этому вопросу, а просто отметил, что такой пункт регламента ФИФА может быть учтен в указанном случае ", - сказал да Роша.
- 26 марта стало известно, что сборная Украины может получить технические поражения в матчах с Португалией и Люксембургом из-за неправильной натурализации Жуниора Мораеса.
- ФФУ отреагировала , что сборной угрожают техническими поражениями из-за Мораеса.
- Федерация футбола Люксембурга требует засчитать сборной Украины поражение в отборочном матче Евро-2020 из-за нарушения в процедуре предоставления гражданства бразильцу Жуниору Мораесу.
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