Португальский адвокат отрицает свою оценку в скандале с Мораесом

27 марта, 2019, 10:18

Португальский адвокат Пауло Ногейра да Роша рассказал, что не давал оценку ситуации в деле с натурализацией Жуниора Мораеса

Об этом сообщает Footboom .

"Я разъяснил одном из португальских СМИ правила ФИФА, действующие в подобных ситуациях. Неправильно будет сказать, что я готов заниматься этим делом или помогать Федерации футбола Португалии.

Также я не давал свою оценку по этому вопросу, а просто отметил, что такой пункт регламента ФИФА может быть учтен в указанном случае ", - сказал да Роша.