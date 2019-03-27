Помпео предупредил Путина о вмешательстве в украинские выборы

Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, сообщает американский канал C-Span.

"Россия вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах и пытаться вмешаться в выборы в Украине", - заявил он.

Выступая на слушаниях в Комитете бюджетных ассигнований Палаты представителей США, он выразил оценку, что российская сторона будет прилагать все усилия в этом вопросе как перед днем голосования в Украине, так и в течение периода, когда будет формироваться новое руководство Украины.

"Что касается России, я думаю, мы продемонстрировали нашу решимость, и думаю, что Владимир Путин осознал это", - отметил Помпео.

Госсекретарь подчеркнул, что США продемонстрировали свою готовность противостоять угрозам и вызовам России, она создает для Европы и Запада в целом.

Он напомнил о неоднократных санкциях против РФ, высылке десятков российских шпионов, усилении оборонного бюджета - то, от чего российское руководство не в восторге, а также увеличение американского экспорта нефти и газа, чтобы составить конкуренцию российским энергоносителям.

Во время слушаний в среду госсекретарь Помпео также заявил, что бюджет Государственного департамента США на 2020 год среди основных целей имеет также противодействие российскому влиянию.

"Бюджет на 2020 год определяет приоритетом противодействие российскому губительному влиянию в Европе, Евразии и Центральной Азии, а также усиливает возможности Государственного департамента против актеров, которые имеют злонамеренные намерения", - отметил госсекретарь.