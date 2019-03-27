Политологи отреагировали на призывы Данилюка выбирать между Порошенко и Тимошенко

27 марта, 2019, 19:03

Данилюк считает, что прохождение Владимира Зеленского во второй тур скрывает в себе угрозы для целостности государства и просит избирателей не допустить этого

"Данилюк - это политический Робин Гуд, потому что он откровенно говорит, что у его нет цели выиграть выборы, не надувает щеки. У него есть жизненная позиция, она последовательна - использует свой статус кандидата, чтобы противодействовать российскому реваншу и попыткам вмешательства России в выборы. Он реально понимает, что один из возможных сценариев - это срыв выборов президента. Я его считаю положительным явлением этой избирательной кампании", - так политолог Олег Лесной прокомментировал вчерашний призыв одного из кандидатов в президенты, Александра Данилюка выбирать в первом туре между Петром Порошенко и Юлией Тимошенко.

Данилюк возглавляет Центр оборонных реформ и является лидером гражданского движения «Спільна справа». Он считает, что прохождение Владимира Зеленского во второй тур скрывает в себе угрозы для целостности государства и просит избирателей не допустить этого. Также Данилюк призвал других кандидатов в президенты обратиться к своим избирателям с просьбой уже в первом туре выбирать именно между Порошенко и Тимошенко. Сам Данилюк, неоднократно признавался, что использует выборы для контрпропаганды российским гибридным попыткам повлиять на результат выборов.

Положительно призывы Данилюка также оценивает политолог Игорь Соловей:

"Данилюк строит свою избирательную кампанию по вопросам национальной безопасности, в составе его команды отставные силовики. Поэтому лидерство в рейтингах Зеленского оценивается им как прямая угроза. В этих условиях показать интересы государства более важными, чем амбиции - демонстрация политической зрелости. Ранее Данилюк заявлял, что трезво оценивает свои шансы, поэтому рассматривает президентскую кампанию как старт на выборах парламентских. Соответственно, это заявление - надежда, что его политическая зрелость сыграет ему в плюс в парламентской кампании".

Не так оптимистично настроен политолог Евгений Магда: "Он имеет право это делать, может агитировать за себя, или других кандидатов, закон это позволяет. Данилюк считает, что есть вероятность пророссийского реванша. Но в целом, такая стратегия не нова".

Напомним, что ранее бывший советник министра обороны Украины и кандидат в президенты Александр Данилюк назвал Владимира Зеленского кандидатом олигархического компромисса с Россией. Также он рассказал, что беглые экс-регионалы уже начали активно обсуждать собственное возвращение в Украину.

Доверенными лицами Александра Данилюка в общенациональном избирательном округе стали экс-сотрудники Главного управления разведки (ГУР) и Генерального штаба ВСУ.

Распорядителями избирательного фонда - киборг с 81 бригады десантно-штурмовых войск и экс-командир разведки с Национальной гвардии. Уполномоченным представителем в ЦИК Данилюка является член Совета общественного контроля НАБУ.