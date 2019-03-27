//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Политологи отреагировали на призывы Данилюка выбирать между Порошенко и Тимошенко

Данилюк считает, что прохождение Владимира Зеленского во второй тур скрывает в себе угрозы для целостности государства и просит избирателей не допустить этого

"Данилюк - это политический Робин Гуд, потому что он откровенно говорит, что у его нет цели выиграть выборы, не надувает щеки. У него есть жизненная позиция, она последовательна - использует свой статус кандидата, чтобы противодействовать российскому реваншу и попыткам вмешательства России в выборы. Он реально понимает, что один из возможных сценариев - это срыв выборов президента. Я его считаю положительным явлением этой избирательной кампании", - так политолог Олег Лесной прокомментировал вчерашний призыв одного из кандидатов в президенты, Александра Данилюка выбирать в первом туре между Петром Порошенко и Юлией Тимошенко.

Данилюк возглавляет Центр оборонных реформ и является лидером гражданского движения «Спільна справа». Он считает, что прохождение Владимира Зеленского во второй тур скрывает в себе угрозы для целостности государства и просит избирателей не допустить этого. Также Данилюк призвал других кандидатов в президенты обратиться к своим избирателям с просьбой уже в первом туре выбирать именно между Порошенко и Тимошенко. Сам Данилюк, неоднократно признавался, что использует выборы для контрпропаганды российским гибридным попыткам повлиять на результат выборов.

Положительно призывы Данилюка также оценивает политолог Игорь Соловей:

"Данилюк строит свою избирательную кампанию по вопросам национальной безопасности, в составе его команды отставные силовики. Поэтому лидерство в рейтингах Зеленского оценивается им как прямая угроза. В этих условиях показать интересы государства более важными, чем амбиции - демонстрация политической зрелости. Ранее Данилюк заявлял, что трезво оценивает свои шансы, поэтому рассматривает президентскую кампанию как старт на выборах парламентских. Соответственно, это заявление - надежда, что его политическая зрелость сыграет ему в плюс в парламентской кампании".

Не так оптимистично настроен политолог Евгений Магда: "Он имеет право это делать, может агитировать за себя, или других кандидатов, закон это позволяет. Данилюк считает, что есть вероятность пророссийского реванша. Но в целом, такая стратегия не нова".

Напомним, что ранее бывший советник министра обороны Украины и кандидат в президенты Александр Данилюк назвал Владимира Зеленского кандидатом олигархического компромисса с Россией. Также он рассказал, что беглые экс-регионалы уже начали активно обсуждать собственное возвращение в Украину.

Доверенными лицами Александра Данилюка в общенациональном избирательном округе стали экс-сотрудники Главного управления разведки (ГУР) и Генерального штаба ВСУ.

Распорядителями избирательного фонда - киборг с 81 бригады десантно-штурмовых войск и экс-командир разведки с Национальной гвардии. Уполномоченным представителем в ЦИК Данилюка является член Совета общественного контроля НАБУ.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 марта, 2019 среда

больше новостей

27 марта, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать