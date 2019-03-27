Полиция взялась расследовать незаконные обыски в Крыму
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Сегодня, 27 марта, во время осуществления мониторинга СМИ полицейские установили, что представители незаконно созданных правоохранительных органов РФ на временно оккупированной территории АР Крым незаконно проводят обыски у крымских татар", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие проживают в селах Строгановка и Каменка Симферопольского района АРК.
По информации полиции, обыски проводились у 27 граждан в связи с их причастностью к одной из религиозных организаций.
По данному факту нарушения неприкосновенности жилища потерпевших следователи следственного отдела полиции в АР Крым и г. Севастополе немедленно открыли уголовное производство по ч.2 ст.162 (нарушение неприкосновенности жилища) УК.
- Сообщалось, что российские силовики подбрасывают запрещенные предметы и литературу крымским татарам, в домах которых 27 марта проводили массовые обыски.
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