Полиция с завтрашнего дня будет круглосуточно охранять избирательные участки
27 марта, 2019, 15:05
С 28 марта полиция возьмет избирательные участки под круглосуточную охрану
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Круглосуточная охрана будет обеспечена с момента завоза бюллетеней в участковые избирательные комиссии.
По состоянию на утро избирательные бюллетени уже завезены в 73 окружные избирательные комиссии. Передача бюллетеней в участковые избирательные комиссии начнется завтра утром.
Сейчас личный состав полиции переведен на усиленный вариант несения службы. В регионах увеличено количество следственно-оперативных групп, пеших нарядов и автопатрулей.
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