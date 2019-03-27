Полиция с завтрашнего дня будет круглосуточно охранять избирательные участки

27 марта, 2019, 15:05

С 28 марта полиция возьмет избирательные участки под круглосуточную охрану

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Круглосуточная охрана будет обеспечена с момента завоза бюллетеней в участковые избирательные комиссии.

По состоянию на утро избирательные бюллетени уже завезены в 73 окружные избирательные комиссии. Передача бюллетеней в участковые избирательные комиссии начнется завтра утром.

Сейчас личный состав полиции переведен на усиленный вариант несения службы. В регионах увеличено количество следственно-оперативных групп, пеших нарядов и автопатрулей.