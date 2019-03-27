Перерегистрация бизнеса за 3 минуты: правительство одобрило постановление, которое поднимет Украину в рейтинге Doing Business

27 марта, 2019, 15:30

Кабинет министров Украины принял постановление, которое облегчает условия ведения бизнеса и повысит позиции Украины в рейтинге Doing Business

Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли в Facebook.

Согласно сообщению, документ упрощает процесс приведения уставов существующих ООО в соответствии с законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

"Благодаря этому регистрация ООО будет составлять три минуты, а учредители смогут онлайн выбирать тот тип устава, который им подходит", - объяснили в МЭРТ.

Кроме того, постановление вводит единый и прозрачный порядок присвоения почтовых адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества, поскольку к этому времени в законодательном поле Украины отсутствовала четко определенная процедура предоставления адресов готовым объектам строительства.

Также документ позволяет банкам получать информацию из государственных реестров в отношении лиц, обращающихся для получения кредитов, запускает новый электронный сервис для регистрации готовности объекта строительства в эксплуатацию, совершенствует экологический контроль, упрощает импорт автозапчастей.