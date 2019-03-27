Перерегистрация бизнеса за 3 минуты: правительство одобрило постановление, которое поднимет Украину в рейтинге Doing Business
Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли в Facebook.
Согласно сообщению, документ упрощает процесс приведения уставов существующих ООО в соответствии с законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
"Благодаря этому регистрация ООО будет составлять три минуты, а учредители смогут онлайн выбирать тот тип устава, который им подходит", - объяснили в МЭРТ.
Кроме того, постановление вводит единый и прозрачный порядок присвоения почтовых адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества, поскольку к этому времени в законодательном поле Украины отсутствовала четко определенная процедура предоставления адресов готовым объектам строительства.
Также документ позволяет банкам получать информацию из государственных реестров в отношении лиц, обращающихся для получения кредитов, запускает новый электронный сервис для регистрации готовности объекта строительства в эксплуатацию, совершенствует экологический контроль, упрощает импорт автозапчастей.
- Напомним, в международном рейтинге Doing Business-2019 наша страна заняла 71-е место.
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Украина - вторая в мире страна по темпам роста в рейтинге Doing Business с 2009 года.
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