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Перепись населения 2020: Госстат объявил тендер на разработку системы сбора данных


фото: 24.tv
Государственная служба статистики Украины объявила тендер на разработку автоматизированной системы сбора и обработки данных для Всеукраинской переписи населения

Об этом стало известно из тендерной документации, размещенной на портале публичных закупок Prozorro.

Государственная служба статистики Украины объявила тендер на разработку системы баз данных (Разработка автоматизированной системы для сбора и обработки данных) Всеукраинской переписи населения, которая должна состояться в 2020 году.

Ожидаемая стоимость разработки необходимой системы - 89 млн грн.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 26 апреля 2019 года.

Напомним, последняя перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Тогда численность населения Украины составляла 48,5 млн.

Из-за нехватки финансирования у нас ее проведение переносили на 2012, 2013, 2016 и 2020 годы.

  • Напомним, в декабре 2019 года состоится пробная перепись населения с использованием инновационных технологий - на Оболоне и в Бородянском районе Киевской области. Планируется, что переписчики будут использовать планшеты и gps-трекеры.
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