Олимпийская чемпионка из Канады преодолела рак

27 марта, 2019, 14:55

Олимпийская чемпионка Пхбончхану-2018 по лыжным гонкам канадка Киккан Рэнделл вылечилась от рака

Об этом сообщает Reuters .

36-летняя Киккан Рэнделл вылечилась от рака молочной железы после завершения второго этапа лечения.

"Насколько нам известно, теперь у меня нет рака", - сказала Рэнделл.

В июле прошлого года американская лыжница, которая завершила карьеру после Пхенчхан-2018, сообщила, что у нее был диагностирован рак груди. Тогда же она начала курс химиотерапии, а в ноябре перенесла лампектомии (операцию по удалению опухоли). Ренделл рассказывала о своем здоровье в блоге и соцсетях, а также участвовала в программах по борьбе с раком.