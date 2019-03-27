Олимпийская чемпионка из Канады преодолела рак
27 марта, 2019, 14:55
Олимпийская чемпионка Пхбончхану-2018 по лыжным гонкам канадка Киккан Рэнделл вылечилась от рака
Об этом сообщает Reuters .
36-летняя Киккан Рэнделл вылечилась от рака молочной железы после завершения второго этапа лечения.
"Насколько нам известно, теперь у меня нет рака", - сказала Рэнделл.
В июле прошлого года американская лыжница, которая завершила карьеру после Пхенчхан-2018, сообщила, что у нее был диагностирован рак груди. Тогда же она начала курс химиотерапии, а в ноябре перенесла лампектомии (операцию по удалению опухоли). Ренделл рассказывала о своем здоровье в блоге и соцсетях, а также участвовала в программах по борьбе с раком.
- 7-кратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Вера Чаславська, которая представляла Чехословакию, умерла после после длительной борьбы с раком поджелудочной железы.
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