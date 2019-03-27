Нацсовет обнародовал, какой канал за какого кандидата незаконно агитирует
27 марта, 2019, 17:51
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обнаружил в украинских телеканалах незаконную агитацию за определенных кандидатов на пост президента
Об этом говорится в новости от Нацсовета.
В информационных теле-, радиопрограммах наблюдались агитационные материалы кандидатов на пост президента Украины, что запрещено законом Украины:
- на канале "Интер" в "Новостях" были высказывания с признаками предвыборной агитации Юрия Бойко и Олега Ляшко;
- на телеканале "Украина" агитировали за Ляшко, Александра Вилкула и Евгения Мураева;
- на "ICTV" - за Вилкула, Порошенко, Зеленского, Гриценко в "Столице", "Фактах недели" и "Свободе слова";
- на "112 Украина" агитировали за Бойко, реже за Ляшко и Дмитрия Добродомова.
- на канале "Правда ТУТ" - Бойко и Игоря Смешко.
"Таким образом эти СМИ не подают зрителю сбалансированной информации об избирательной кампании. Ведь в эфирах телевещателей материалов об определенных кандидатах гораздо больше, чем о других участниках избирательной гонки", - добавили в Нацсовете.
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