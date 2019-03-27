На территории "Укрзализныци" обрушилась крыша, один человек погиб
27 марта, 2019, 12:28
В Киеве, на Подоле, на территории "Укрзализныци" произошло обрушение крыши, в результате которого погибла женщина
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
По предварительной информации, на территории "Укрзализныци" на Подоле проводился ремонт старого здания гаражного помещения. Туда вошли три женщины, и в этот момент на них обрушилось перекрытие.
Из них двое получили травмы, одна из женщин была в тяжелом состоянии. Она умерла в катере "скорой помощи".
На месте работают следователи, которые и будут выяснять обстоятельства трагедии, а также работники ДСНС, которые ликвидируют последствия обвала.
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