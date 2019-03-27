Мы не собираемся торговать Крымом, - Порошенко

27 марта, 2019, 18:46

Порошенко рассказал, что собирается делать для возвращения Крыма

Об этом президент рассказал в интервью Еспрессо.TV и другим украинским телеканалам.

Как отметил Петр Порошенко, вопрос Крыма станет для него одним из первых приоритетов сразу после выборов.

"Я очень благодарен крымчанам, Меджлису крымскотатарского народа, Мустафе Джемилеву, Ахтему Чийгозу, Рефату Чубарову, которые поддержали меня. Для меня этот вопрос является принципиальным. Мы не собираемся торговать Крымом, как некоторые. Не собираемся говорить, что когда-нибудь потом. В этом был мой месседж: Крым будет одним из первых пунктов в повестке дня ", - подчеркнул Порошенко.

Также он объяснил, за счет чего и как Крым должен быть освобожден.

"Мы имеем сегодня многонациональную платформу по деоккупации Крыма. Участниками этой платформы есть много стран. Создана она была в том числе и в формате Генеральной ассамблеи ООН. Она имеет целый ряд направлений", - пояснил президент.

Одним из направлений, которое должно способствовать возвращению Крыма, это санкции. "Не верьте тому, кто говорит, что санкции для России не работают. Санкции по Крыму, санкции по Донбассу, санкции по Керченскому проливу и многие другие санкции - это цена, которую Россия сейчас платит за агрессию против Украины", - сообщил он.

Петр Порошенко привел также данные Bloomberg, согласно которым только потери российской экономики составляют $ 150 млрд.

"Более 10% ВВП уже заплатила Россия. Как следствие - резкое падение стандартов жизни. И санкции - это не ответственность или наказание. Санкции - это мотивация для России быть за столом переговоров и принимать решение", - пояснил президент.

Он прокомментировал Нормандский формат договоренностей, уточнив, что "минского формата" не существует, есть Минские договоренности.

"Санкции против России вводятся в связи с невыполнением Минских договоренностей. Обязательства, которые взяла Россия и которые должны быть обеспечены в том числе и через наше решение о введении голубых шлемов ООН в соответствии с решением Совбеза ООН, - пояснил президент. - Голубые шлемы должны выжать оккупационные российские войска из Донбасса. Это записано черным по белому в Минских договоренностях ".

Перечисляя требования Украины, Порошенко отметил и разоружение незаконных военных формирований, и отвод незаконного вооружения обратно в Россию, и возвращение Украине контроля над участком украино-российской границы.

"Только после формирования безопасности компонента Минских договоренностей начинается политический компонент: возвращается украинский суверенитет, готовятся выборы с участием украинских политических партий по украинскому законодательству, проходят выборы местной власти, переходят в полномочия по интеграции этих территорий обратно в Украину", - добавил президент.

По словам Порошенко, тот, кто предлагает другие форматы, делает это с одной целью - дать Путину ускользнуть без взятых на себя обязательств.

"Если Украина сама откажется от Нормандского формата, снимутся санкции. Это то, чего хочет Путин. Украина ничего не добьется. Поэтому некомпетентных и безответственных политиканов на пушечный выстрел нельзя подпускать к этим процессам", - подчеркнул президент.