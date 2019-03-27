Москва слезам не верит, - Порошенко о "договариваниях" с Россией

27 марта, 2019, 18:47

Об этом президент рассказал в интервью Еспресо.TV и другим телеканалам.

"Не Путину сочинять, кто будет президентом Украины. У них была такая иллюзия, что они ездили на смотрины, согласовывали, благословляли. Вопрос, кто будет украинским президентом, решает только украинский народ. Это впервые за годы нашей истории, когда мы завоевали это право", - сказал он.

По словам Порошенко, позиция Украины на переговорах сильнее, когда рядом с ней ее партнеры.

"Могут быть двусторонние форматы переговоров - Ну конечно, мы суверенное независимое государство. Но будет позиция Украины слабее, если мы поедем без поддержки наших партнеров, очевидно, что слабее. Мы можем проговорить о том, чтобы освободить немедленно наших украинских моряков, чтобы обеспечить свободу судоходства и вернуть украинские корабли, можем, но комплексная позиция должна решаться, когда за нами стоит большая сила. И именно поэтому мы идем в НАТО, потому что НАТО это не когда каждый сам за себя, это когда один за всех и все друг за друга", - подчеркнул он.

Президент напомнил слова из русского фильма о том, что Москва слезам не верит.

"Тот, кто отказывается от этой поддержки, наверняка имеет какие-то другие цели, какие? Он говорил, что стану на колени и пойду просить прощения, протяну руку и со слезами на глазах. Он говорит: "Я вымолю прощения для Украины". Запомните: "Москва слезам не верит. Москва признает только силу. Силу Украинского государства ", - отметил он.

О Крыме и Донбассе Порошенко сказал:

"Крым является украинским и никаких компромиссов в этом вопросе нет. Донбасс является украинским и никаких компромиссов в этом вопросе нет".