Мороз снял свою кандидатуру с выборов
Об этом он написал в Facebook.
"Политсовет партии, выдвинувшей мою кандидатуру на пост президента Украины, на своем заседании проанализировал ход избирательной кампании и сделал обоснованный вывод о подготовке небывалой бесцеремонной фальсификации выборов... Актив партии считает нецелесообразным продолжать мое участие в кампании - политическом фарсе, смирившись с его сутью. Учитывая изложенное, прошу не считать с этого времени меня кандидатом на пост президента Украины", - написал он.
Стоит добавить, что кандидаты могли подать заявления об отказе баллотироваться до 7 марта. После этого срока ЦИК уже не считается подобные заяви. В этом году Мороз должен был пятый раз баллотироваться в президенты.
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