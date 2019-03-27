//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Мороз снял свою кандидатуру с выборов

Кандидат в президенты Александр Мороз снял свою кандидатуру с выборов президента Украины

Об этом он написал в Facebook.

"Политсовет партии, выдвинувшей мою кандидатуру на пост президента Украины, на своем заседании проанализировал ход избирательной кампании и сделал обоснованный вывод о подготовке небывалой бесцеремонной фальсификации выборов... Актив партии считает нецелесообразным продолжать мое участие в кампании - политическом фарсе, смирившись с его сутью. Учитывая изложенное, прошу не считать с этого времени меня кандидатом на пост президента Украины", - написал он.

Стоит добавить, что кандидаты могли подать заявления об отказе баллотироваться до 7 марта. После этого срока ЦИК уже не считается подобные заяви. В этом году Мороз должен был пятый раз баллотироваться в президенты.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 марта, 2019 среда

больше новостей

27 марта, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать