Мороз снял свою кандидатуру с выборов

27 марта, 2019, 17:39

Об этом он написал в Facebook.

"Политсовет партии, выдвинувшей мою кандидатуру на пост президента Украины, на своем заседании проанализировал ход избирательной кампании и сделал обоснованный вывод о подготовке небывалой бесцеремонной фальсификации выборов... Актив партии считает нецелесообразным продолжать мое участие в кампании - политическом фарсе, смирившись с его сутью. Учитывая изложенное, прошу не считать с этого времени меня кандидатом на пост президента Украины", - написал он.

Стоит добавить, что кандидаты могли подать заявления об отказе баллотироваться до 7 марта. После этого срока ЦИК уже не считается подобные заяви. В этом году Мороз должен был пятый раз баллотироваться в президенты.