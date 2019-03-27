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Массовые обыски в Крыму фигурантов объединяет гражданская позиция, РФ зачищает активистов, - журналистка


фото: krymr.org
В оккупированном Крыму ФСБ РФ зачищает активистов в оккупированном Крыму из-за их гражданской позиции

Об этом сообщила журналист Александра Ефименко Еспресо.TV

По словам журналистки ФСБ обыскивает активистов за их активную гражданскую позицию, а также потому что они не "сидят на месте", несмотря на то, что сейчас происходит в оккупированном Крыму.

"Поэтому все эти люди из списка (список я читала и там половина моих знакомых) все - активисты, стримеры, гражданские активисты, просто люди, которые регулярно появляются под каждым судом по политически мотивированных делах. И когда ФСБ России обвиняет, что они проводят обыски в домах так называемых террористов, обвиняемых в связях с Хизб ут-Тахрир ... Друзья, давайте говорить как есть: они проводят зачистку активных людей, потому что "Крымская солидарность" им как кость в горле ", - сказала журналист.

Она также добавила, что все неравнодушные по ситуации в Крыму должны не забывать про "Крымскую солидарность".

"Люди - это наши глаза и уши. Потому что именно они работают и рассказывают нам то, что реально происходит на полуострове, а не все эти сказки о террористах вооруженных", - сказала Ефименко.

Она рассказала, что протесты в Крыму и недовольство граждан происходят и в дальнейшем.

"100% есть, их там десятки. На самом деле то, что мы знаем о том, что сейчас происходит в Крыму - это благодаря тем активистам, которые находятся на местах. Если вы обратили внимание, то все эти обыски начались с самого утра, а стрим на крымской солидарности не прекращается до сих пор. Но они сейчас могут посадить всех этих людей ", - проинформировала она.

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